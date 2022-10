Qual foi o último título do Santos?

A GOAL destaca a última conquista do Peixe em sua história; confira

O Santos atravessa por um momento conturbado. Depois de enfileirar títulos no começo da década passada, o clube já vive um jejum de seis anos sem levantar troféus. O último caneco conquistado foi o Paulistão de 2016, em cima do Audax, na época comandado por Fernando Diniz. Na ocasião, o Peixe venceu por 1 a 0 na Vila Belmiro, com um golaço de Ricardo Oliveira aos 45 minutos em contra-ataque, e conquistou o 22º título estadual do clube.

Desde então, o time até chegou em uma final de Libertadores, em 2020, mas acabou perdendo para o Palmeiras. Além disso, o clube está há 10 anos sem a conquista de um título internacional. A última taça continental do Peixe foi a Recopa Sul-Americana, em 2012. Naquela oportunidade, o Santos, que ainda tinha Neymar e Ganso, derrotou a Universidad de Chile na final. No primeiro confronto em Santiago, o duelo terminou empatado sem gols. Já na volta, a equipe do técnico Muricy Ramalho não deu chances ao adversário e com gols de Neymar e Bruno Rodrigo conseguiu o título no Pacaembu. Certamente, se o torcedor santista soubesse do período que estava por vir teria comemorado esta conquista com muito mais entusiasmo. De lá para cá, o Peixe viveu de tudo um pouco: menos ser campeão nacional ou internacional.

Em 10 anos, o clube viveu momentos de bom futebol com vices campeonatos, brigas contra o rebaixamento, crises política e financeira, venda de jogadores e uma série de mudanças. O único ponto que se manteve foi a paixão dos torcedores. Para dizer que a torcida não pode soltar a voz, a equipe conquistou o título do Paulistão nos anos de 2015 e 2016. Entretanto, cada vez mais a competição fica menos interessante tanto no ponto de vista futebolístico, como no financeiro.

Os seis anos sem conquistas fazem parte do maior jejum santista desde 2002, quando quebrou a fila de 18 anos sem títulos importantes no Brasileirão daquele ano, o clube só havia ficado três anos sem taças. Isso aconteceu entre 2007 e 2010 e 2012 e 2015. Em 2022, o Santos passou um vexame e foi eliminado na fase de grupos do Paulistão. A desclassificação também veio na Copa Sul-Americana, contra o Deportivo Táchira-VEN. A última eliminação da temporada foi na Copa do Brasil, onde o Peixe caiu nas oitavas de final para seu maior rival, o Corinthians. E a equipe da Vila Belmiro vai terminando sua campanha fazendo um Brasileirão modesto, brigando apenas no meio da tabela.