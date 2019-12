Quem deve ser o substituto de Sampaoli no Santos? Filho confirma acerto de Jesualdo Ferreira

Aos 73 anos, português deve ser anunciado em breve e assinar por um ano com o Peixe

Na o dia 10 de dezembro, o anunciou que Jorge Sampaoli não será o treinador do Alvinegro Praiano para 2020. O clube comunicou que o argentino pediu demissão após reunião que aconteceu ainda durante o dia. Os pedidos do técnico para a próxima temporada e a relação desgastada com o presidente José Carlos Peres culminaram no desligamento e contribuíram para o clima quente do encontro, com direito a ofensas e dedo em riste, segundo a ESPN .

O argentino, por outro lado, Sampaoli disse ao Lance que não pediu demissão oficialmente e atacou Peres: "quero ficar longe desse senhor".

O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo.



Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube. pic.twitter.com/PpX0bW0dAI — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 11, 2019

Agora, o Santos se volta para 2020 sem saber quem será seu treinador. Seguindo o sucesso da empreitada Sampaoli , a equipe paulista parece procurar outro estrangeiro para o cargo: de acordo com o Globoesporte.com , o nome da vez na Vila Belmiro é do técnico Jesualdo Ferreira.



(Foto: Getty Images)

Após ver suas opções ficarem restritas no mercado já que Ariel Holan e Sebastián Beccacece acertaram com outras equipes, e Rogério Ceni renovou vínculo com o , o voltou os olhos para a Europa e viu no português a possibilidade de dar continuidade no trabalho para a próxima temporada.

Ainda de acordo com o GE , o treinador teria dado uma resposta positiva à proposta feita e já discute a formação da comissão técnica. Jesualdo Ferreira é aguardado nos próximos dias em Santos para concretizar o acordo - informação que o filho do português, Eddie Ferrer, revelou no Stories do Instagram, dizendo: ""Campeão na Europa, África e Ásia, o próximo alvo é o ". Ele deve assinar até o fim de 2020, período em que se encerra o mandato de José Carlos Peres no clube.

Quem é Jesualdo Ferreira?

Aos 73 anos, o técnico iniciou os trabalhos em 1981 no Rio Maior. De lá para cá, Ferreira treinou e , além de ter conquistado o tricampeonato português com o entre 2007 e 2009.

O último clube do treinador foi o Al Sadd, do , quando deixou a equipe no meio do ano.