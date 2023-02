Santos sonda situação de Chrysthian Barletta, do São Bernardo

Peixe quer mais contratações para a sequência da temporada e vê atacante com bons olhos

De olho em reforços para a sequência da temporada, o Santos sondou a situação do atacante Chrysthian Barletta, do São Bernardo, como soube a GOAL.

Um dos principais nomes do Campeonato Paulista, Chrysthian Barletta vem chamando atenção de clubes do Brasil. O estafe do jogador, porém, espera o término do Paulistão para dar sequência em qualquer negociação.

Em oito jogos disputados no Campeonato Paulista até aqui, Chrysthian Barletta anotou quatro gols e deu uma assistência. O ponta é um dos melhores jogadores da campanha surpreendente do São Bernardo no torneio.

Vale lembrar que o Peixe já fez quatro contratações durante a disputa do Paulistão: Alison, Daniel Ruiz, Joaquim e Lucas Lima. O clube da Vila Belmiro não vai parar por aí e a tendência é de mais jogadores chegarem para a disputa do Campeonato Brasileiro.