Santos segura Marcos Leonardo, que segue forçando venda para a Roma

Proposta mais recente dos italianos — € 12 milhões fixos — não agrada; Peixe quer no mínimo € 15 milhões fixos pelo atacante

O Santos avisou ao estafe de Marcos Leonardo que não pretende negociá-lo no mercado da bola, mesmo que o centroavante tente forçar a saída da Vila Belmiro, como soube a GOAL. O presidente Andrés Rueda entende que a oferta mais recente da Roma, da Itália, é insuficiente para a venda do atleta de 20 anos.

A última proposta dos italianos é de € 12 milhões (R$ 65 milhões na cotação atual) fixos mais € 6 milhões (R$ 32,5 milhões) por meio de metas estabelecidas em contrato. Detentor de 70% dos direitos econômicos, o clube do litoral paulista ainda poderia manter 10% do atleta para uma futura negociação. Os moldes, no entanto, não agradam à diretoria.

O novo diretor de futebol santista, Alexandre Gallo, é totalmente contrário à negociação nos moldes propostos. Ele reforça que o clube deseja um valor maior para liberá-lo nesta janela de transferências. A ideia é conversar por números semelhantes aos praticados nas saídas de Ângelo e Deivid Washington, ambos negociados para o Chelsea, da Inglaterra. Os britâncios desembolsaram € 15 milhões (R$ 81,2 milhões) por cada no atual mercado da bola.

Marcos Leonardo já avisou ao Santos que tem interesse em defender as cores da Roma. Ele, inclusive, chegou a conversar com o técnico José Mourinho sobre a possibilidade de transferência para a capital italiana. O atleta está animado com a proposta feita pelo clube e gostaria de se mudar para o país nesta janela de transferências.

O jogador não viajou com o restante do elenco santista para o jogo contra o Fortaleza, nesse domingo (13), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência foi tratada de forma negativa nos bastidores da Vila Belmiro. Há muito incômodo sobre a postura do atleta, que alega ter valores a receber do clube.

Marcos Leonardo tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2026. O centroavante tem multa rescisória de € 100 milhões (R$ 541,5 milhões) para o exterior. O Peixe usa a cláusula para blindá-lo e evitar uma eventual saída. Na atual temporada, o atleta de 20 anos disputou 31 partidas, somando 2.660 minutos em campo. No período, marcou 15 gols e deu quatro assistências.