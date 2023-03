Santos se agrada com oferta do Flamengo e estafe de Ângelo faz jogo duro após impasse

Agentes do atleta entendem que melhor caminho é esperar uma oferta do futebol europeu em julho; Peixe topa vender

O Flamengo segue na expectativa para a contratação do atacante Ângelo, do Santos. Conforme trouxe a GOAL, o time rubro-negro formalizou uma proposta ao Peixe e agora aguarda uma resposta oficial. O Alvinegro vai se reunir com o jogador, seu estafe e pais nesta quarta-feira (8) para debater a oferta.

Ainda segundo soube a GOAL, o Santos se agrada com a proposta formalizada pelo Flamengo, mas tem algumas situações a discutir com o atleta. O Rubro-Negro deseja ter 80% dos direitos econômicos de Ângelo, e o Peixe tem apenas 70%. Os outros 30% pertencem ao jogador.

Além de discutir com Ângelo a divisão dos direitos, o Santos precisa convencer o estafe do atleta, liderado pela empresária Marisa Ajila. Ela não participou das negociações, que acontecerem de clube para clube. O primeiro contato foi feito pelo diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, que procurou diretamente o presidente do Alvinegro, Andrés Rueda.

Um intermediário também entrou no circuito. Trata-se de Luisinho “Piracicaba”, da empresa “Casa Soccer”. Há, inclusive, um desconforto por parte do estafe de Ângelo com esta situação.Os agentes do atleta também acreditam que o ideal seria esperar uma proposta do futebol europeu na próxima janela de transferências.

Ainda sem uma definição, o Santos começou a trabalhar no mercado da bola contando com uma possível venda de Ângelo ao Flamengo. O Peixe consultou vários atletas nos últimos dois dias e está em busca de reforços. O Alvinegro, no entanto, pediu até o final de semana para dar uma resposta ao clube carioca.