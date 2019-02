Santos: Sampaoli admite incômodo com eliminação na Sul-Americana: "nos faltou dinâmica"

Frustrado pelo resultado, técnico espera "encontrar soluções" para o restante da temporada

O Santos foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana após empatar por 1 a 1 com o River Plate (URU), que ficou com a vaga pelo gol marcado fora de casa e o técnico Jorge Sampaoli não escondeu a frustração pela saída precoce da competição continental.

"A eliminação incomoda. Tínhamos a expectativa de passar. Defendemos uma ideia de jogar e propor o jogo, e hoje nos eliminou uma equipe que não propôs. Temos que saber que temos um estilo, e esse estilo não vai mudar por conta de uma eliminação", disse Sampaoli em entrevista coletiva.

"Creio que a ideia da partida era ter nossos jogadores perto da área deles. Não encontramos esse caminho. Com o passar do tempo, eles nos neutralizaram um pouco. A eliminação do Santos tem mais a ver com o que passou no Uruguai. Um rival que aproveita a situação da partida. Nos falou a dinâmica que tivemos em outras partidas para quebrar esse tipo de defesa", analisou.

O comandante do Peixe enfatizou o grande problema encontrado pela equipe no jogo. "O futebol é eliminar o rival com passe ou drible. Temos que potencializar isso. Temos que saber que em alguns momentos alguns jogadores não estarão em seu mais alto rendimento. Quando acontecer isso, temos que encontrar alternativas", disse, e completou sobre a opção por Yuri e Felippe Cardoso.

"Quando não encontramos o caminho pré-estabelecidos, temos que encontrar alternativas. Jogaríamos com dois extremos e um nove. No momento a gente necessitava ter o controle da bola de trás. Fizemos isso bem contra o Palmeiras. A intenção da equipe e do grupo era ganhar a partida. Dou valor sempre as intenções. Amanhã já nos preparamos para a próxima partida. Santos está em crescimento".

(Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty)

Sampaoli reconheceu que a ausência da torcida deixou a partida com um clima diferente, mas não utilizou esse fator como desculpa para a eliminação.

"Eu entendo que essa experiência de jogar sem público não é boa para ninguém, e não justifica a eliminação. Nós estranhamos isso, mas sabíamos e viemos preparados para jogar assim. Nós fomos surpreendidos em apenas uma oportunidade na partida, a do gol do River", comentou.

Apesar do abatimento pela eliminação, o técnico santista planejou a sequência da equipe na temporada. "Temos que ir partida por partida. Chegaram jogadores que não puderam jogar a Sul-Americana, temos que incorporar eles ao grupo para o Brasileirão. Agora é tentar procurar soluções em cima do jogo. Hoje, com o controle que teve a equipe, como teve em todas, não encontramos a maneira de furar uma equipe que se fechou defensivamente", concluiu.