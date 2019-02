Santos: "Rodrygo será muito importante", diz Sampaoli

O treinador argentino elogiou a estreia do jovem atacante em 2019, após vitória sobre o Guarani

De volta após a campanha da Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano, Rodrygo fez a sua estreia pelo Santos em 2019 e passou uma excelente primeira impressão para o técnico Jorge Sampaoli.

O jovem de 18 anos, que já está negociado com o Real Madrid, entrou no segundo tempo e fez o gol que selou a vitória por 3 a 0 sobre o Guarani, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O resultado manteve o Peixe na liderança de sua chave (e nenhuma outra equipe somou os 18 pontos da equipe de Sampaoli), e o treinador não escondeu a admiração com o futebol da joia.

"Chegou com um cansaço do Sul-Americano. Mas ainda estamos nos conhecendo. Ele será muito importante para o Santos, é um jogador que se destaca. Ele precisa se comprometer nesses poucos meses que ficará no Santos, é obrigação. Estaremos em cima dele", disse o treinador argentino em entrevista coletiva.

Sobre o jogo, Sampaoli destacou a evolução do jogo coletivo: "O grupo está desenvolvendo cada partida uma ideia de jogo. Vem dando resultado. Eles estão crescendo muito com o funcionamento coletivo. Essa cultura de jogo que temos faz com que a equipe seja cada vez mais ambiciosa. Hoje foi uma partida difícil, o Guarani pressiona bem a saída".

O Santos volta a campo contra o Palmeiras, neste sábado (23), pelo Campeonato Paulista.