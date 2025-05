Santos x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso internacional 2025

Em tour pelo Brasil após o fim da temporada europeia, equipe alemã encara o Peixe em Bragança Paulista

Santos e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), em amistoso internacional. A partida acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e possui transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere (confira a programação completa de futebol aqui).

O Santos chega para o duelo motivado pelo triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. Com pouco espaço para treinar no calendário, o técnico Cleber Xavier deve usar o amistoso para fazer alguns testes visando a sequência antes da pausa para o Mundial de Clubes.

Em tour pelo Brasil, o RB Leipzig fará seu último jogo antes de sair de férias. Os Touros terminaram no sétimo lugar do Campeonato Alemão e entraram em campo pela última vez há 10 dias, quando foram derrotados pelo Stuttgart por 3 a 2.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; Rincón, Zé Rafael, Rollheiser; Barreal, Guilherme, Deivid Washington. Técnico: Cleber Xavier

RB Leipzig: Gulácsi; Geertruida, Seiwald, Bitshiabu, Raum; Vermeeren, Kampl; Baku, Simons; Sesko, Nusa. Técnico: Zsolt Low

Desfalques

Santos

No departamento médico, Aderlan, João Schmidt, Diego Pituca e Yeferson Soteldo estão indisponíveis.

RB Leipzig

Lesionados, Benjamin Henrichs, Amadou Haidara e Yussuf Poulsen nem viajaram para o Brasil. Convocados pela França sub-21, Castello Lukeba e Tidiam Gomis também não estão no elenco.

Quando é?