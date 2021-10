Santos pode fechar venda de Jean Mota e revê filme de saídas recentes de atletas

Meia-atacante tem proposta do Inter Miami no mercado da bola, avaliada em 500 mil dólares, e pode deixar a Vila Belmiro. Veiga também está na mira

O Inter Miami, clube de David Beckham nos Estados Unidos, enviou um representante ao Brasil para observar Raphael Veiga mais de perto e selar a compra de Jean Mota. O diretor do clube, Mark Prizant, chegou ao país com a incumbência de cumprir essas duas tarefas.

O emissário do clube de Beckham tem encontro marcado com o estafe de Jean Mota para selar a compra do meio-campista de 28 anos, que pertence ao Santos e tem contrato até junho de 2022. O atleta já deixou clara a intenção de sair da Vila Belmiro para ter uma oportunidade no exterior. Ele gostaria de se transferir no próximo mercado da bola.

Jean Mota avalia a negociação como uma possibilidade de fazer um bom contrato no futebol estrangeiro. O pouco tempo de contrato restante no CT Rei Pelé pressiona a diretoria santista a aceitar a oferta, uma vez que o meio-campista pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro do próximo ano.

O clube da Flórida enviou uma oferta de US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões na cotação atual) e ajusta os últimos detalhes do negócio com o Santos para anunciar o novo reforço. Jean Mota chegará aos Estados Unidos em janeiro do próximo ano. O valor também será entregue ao Peixe somente após a efetivação do acordo.

Os representantes de Jean Mota atuam como intermediários da negociação que deve culminar em sua mudança para o exterior. O atleta já esboçou o desejo de transferência para a diretoria do Peixe, que detém 80% dos direitos econômicos do jogador.

Raphael Veiga



Raphael Veiga pode deixar o Palmeiras (Foto: Getty Images)

Prizant ainda foi ao Allianz Parque na noite dessa segunda-feira (25), com o intuito de se reunir com a diretoria do clube, e avaliar um dos titulares de Abel Ferreira, o meio-campista Raphael Veiga. Houve o interesse do clube em contar com o jogador de 26 anos há mais tempo. Entretanto, na ocasião, não houve proposta formalizada, apenas uma consulta ao seu estafe.

Prizant acompanhou o triunfo do Palmeiras sobre o Sport e viu uma atuação apagada do meia-atacante na partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Não à toa o jogador foi substituído por Patrick de Paula aos 32 minutos do segundo tempo.

A informação sobre a presença de Mark Prizant no estádio foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Goal. Em sua ida ao Allianz Parque, o emissário do Inter Miami não fez contato com representantes de Veiga. O empresário do atleta, André Cury, está na Europa com o intuito de acertar outras negociações e tem chegada prevista ao Brasil para este sábado (30).

Prizant estenderá a sua estadia em solo brasileiro e deve se encontrar com André Cury a partir da próxima semana.