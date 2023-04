Santos avança em tratativas por empréstimo de Luan Dias, do Água Santa

Peixe vai pagar R$ 500 mil para ter meia até o final do ano; Netuno pede R$ 3 milhões para negociá-lo em definitivo

O Santos avançou nas tratativas com o Água Santa pelo empréstimo de Luan Dias até dezembro de 2023. O clube do litoral está disposto a pagar R$ 500 mil pela chegada do meia-atacante de 25 anos em um contrato nestes moldes, como soube a GOAL.

O atleta tem contrato com o vice-campeão paulista até dezembro de 2024 e está disposto a se transferir ainda nessa janela de transferências. O meio-campista quer disputar a Série A do Campeonato Brasileiro por um dos gigantes do país.

A proposta do Santos é pelo empréstimo do jogador. Em uma transferência em definitivo, o Água Santa quer R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do meia-atacante. Por outro lado, o Santos está disposto a pagar R$ 4 milhões pela totalidade dos direitos econômicos do atleta se fizer uma negociação em definitivo.

Aos 25 anos, Luan Dias tem uma proposta da China, mas não pretende se transferir para o futebol asiático. Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Goiás e Sport também demonstraram interesse na aquisição do jogador, mas ainda não apresentaram proposta.

Em 2023, Luan Dias fez 14 partidas pelo Água Santa, todas pelo Campeonato Paulista. No período, o jogador esteve em campo por 1.205 minutos. Ele fez um gol e deu uma assistências na atual temporada.