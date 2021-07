Santos: Olympique de Marselha espera Luan Peres neste domingo na França

Acertado com Olympique de Marselha a pedido de Jorge Sampaoli, o zagueiro Luan Peres é esperado na França neste fim de semana. Jogador viaja no sábado

O Olympique de Marselha, da França, ainda não fez o anúncio oficial, mas aguarda o zagueiro Luan Peres neste domingo (11) para assinatura de contrato e apresentação como seu novo reforço, conforme apurado pela Goal com uma pessoa ligada à comissão técnica de Jorge Sampaoli.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O defensor viaja neste sábado (10) para a Europa a fim de acertar os detalhes de sua transferência em definitivo para o futebol francês. Ele já não tem atuado pela equipe santista nos compromissos mais recentes. A sua última atuação pelo clube da Vila Belmiro foi em 1º de julho, no empate por 0 a 0 com o Sport, pela oitava rodada do Brasileirão. Ele se ausentou dos jogos contra América-MG e Athletico-PR e também ficará fora do jogo contra o Palmeiras.

Mais artigos abaixo

A chegada de Luan Peres ao Olympique de Marselha já está encaminhada há cerca de uma semana. Os valores da transferência são tratados em sigilo pelas partes. O defensor de 26 anos era visto como um dos principais nomes da zaga santista.

Luan Peres está na Vila Belmiro desde 2019. Ele chegou ao clube inicialmente por empréstimo, defendendo a equipe por duas temporadas. No entanto, foi comprado pela diretoria no início de 2021, às vésperas da final da Libertadores contra o Palmeiras.