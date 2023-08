Santos x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (20), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Grêmio na tarde deste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP e RS), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Na zona de rebaixamento, com 18 pontos, o Santos entra em campo pressionado pela vitória. Nos últimos cinco jogos disputados, foram três derrotas e dois empates. Para o confronto, o técnico Diego Aguirre terá os retornos de João Paulo, Mendoza e Lucas Lima, que cumpriram suspensão na derrota para o Fortaleza por 4 a 0.

Do outro lado, o Grêmio, embalado com a classificação para a final da Copa do Brasil, volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 33 pontos, o Tricolor Gaúcho busca se manter no G-4. Pepê, recuperado de lesão retorna no meio, enquanto João Pedro Galvão pode assumir o ataque.

Mais artigos abaixo

Em 86 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 34 vitórias, contra 27 do Grêmio, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; João Lucas (Gabriel Inocêncio), João Basso, Joaquim e Dodô; Dodi, Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Diego Aguirre.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Suárez e Villasanti, suspensos, estão fora.

Quando é?