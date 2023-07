Santos x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (9), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Goiás se enfrentam na manhã deste domingo (9), a partir das 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Eliminado da Copa Sul-Americana, o Santos está com atenção 100% voltada para o Brasileirão. Sem vencer há sete jogos, com quatro derrotas e três empates, chega pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Goiás, na zona de rebaixamento, com 11 pontos, vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão (RB Bragantino e Coritiba) e busca a vitória para sair do Z-4. Para o confronto, o técnico Armando Evangelista deve optar pela entrada de Morelli no lugar de Willian Oliveira.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 53 jogos disputados entre as equipes, foram 19 vitórias do Santos, contra 18 do Goiás, além de 16 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Esmeraldino venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Paulo Turra.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Luís Oyama, Morelli e Matheusinho (Palacios); Matheus Peixoto e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Santos

Alison e Felipe Jonatan seguem no departamento médico, enquanto Lucas Pires, Ivonei, Ed Carlos, Daniel Ruizm, Nathan e Soteldo estão afastados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

