Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Leão entra em campo na última rodada com chances de classificação para a pré-Libertadores de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV

Ainda brigando por uma fase na pré-Libertadores, o Fortaleza visita o Santos neste domingo (13), na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Precisando vencer e torcer por tropeços de Atlético-MG e América-MG, o Fortaleza aparece na décima posição com 52 pontos, e vem de vitória sobre o o RB Bragantino por 6 a 0 na última rodada.

Já o Santos, na 12ª posição, com 47, vem de derrota para o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos e entra em campo apenas para cumprir tabela, uma vez que não poderá entrar mais no G-8.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma sete vitórias, contra duas do Fortaleza, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Nathan, Maicon, Jair Cunha e Lucas Pires; Camacho, Rodrigo Fernández, Carabajal e Lucas Barbosa; Angelo e Marcos Leonardo.

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benvenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Pedro Rocha, Moisés e Thiago Galhardo.

Desfalques

Santos

Alex Nascimento, com edema muscular, é desfalque certo.

Fortaleza

Fabrício Baiano e Robson, lesionados, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fortaleza é favorito contra o Santos nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,25 na vitória do Leão, $ 3,10 no empate e $ 3,10 caso o Peixe vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,32 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,10 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 5,60 se for o Santos, e $ 3,90 se for o Fortaleza.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP

• Arbitragem: WAGNER DO NASCIMENTO (árbitro), LUIZ CLAUDIO REGAZONE e THIAGO ROSA (assistentes), SALIM FENDE (quarto árbitro) e RODRIGO NUNES (AVAR)