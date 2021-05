Santos estuda contratação de zagueiro brasileiro do Feyenoord

Eric Botteghin, de 33 anos, tem contrato até junho e é avaliado no Peixe como possibilidade de reforço

O Santos estuda a contratação do zagueiro brasileiro Eric Botteghin, do Feyenoord, da Holanda. O defensor de 33 anos tem contrato até junho e está prestes a ficar livre. Por isso, seria uma oportunidade de mercado para o Peixe, em dificuldade financeira para fazer investimentos por direitos econômicos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Brasileiro com dupla nacionalidade (italiana), Eric joga desde a temporada 2015/2016 no Feyenoord. Nesta temporada, ele fez 29 jogos, sendo 21 como titular, e marcou um gol.

Atualmente, o Santos tem Kaiky , Alex, Luan Peres, Luiz Felipe e Robson como opções de zagueiros no elenco.

Livre do transfer ban na Fifa , o Santos busca contratações para reforçar o grupo do técnico Fernando Diniz. O time saiu na fase de grupos do Paulistão e está em situação muito difícil para se classificar no Grupo C da Libertadores .