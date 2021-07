Santos encaminha venda de Luan Peres ao Olympique de Marselha

Tanto no Peixe quanto no clube francês a transferência é dada como muito próxima de se concretizar

Luan Peres está muito próximo de trocar o Santos pelo Olympique de Marselha, da França. A Goal já havia noticiado o interesse do time de Jorge Sampaoli e, agora, a transferência parece bem perto de se concretizar. A atualização foi primeiramente publicada nesta sexta-feira, 2, pela Gazeta Esportiva e confirmada pela reportagem.

No Santos desde 2019, quando foi emprestado pelo Club Brugge, da Bélgica, Luan Peres é peça importante no Santos que, em janeiro, precisou correr para não perdê-lo antes da decisão da Libertadores. Ao final do empréstimo, no encerramento da temporada 2020/21, o Peixe acabou comprando os direitos do zagueiro e firmou contrato com o jogador até o final de 2025.

Agora, porém, tem novamente a expectativa de se despedir do zagueiro, indicado por Jorge Sampaoli no Olympique de Marselha. Apesar de não ser da vontade do treinador Fernando Diniz que ele deixe o time, o adeus está próximo.

A Goal apurou que, dentro do Santos, a venda é dada como 'provável' que aconteça, enquanto uma fonte ligada ao time francês também dá a negociação como bem encaminhada. Segundo a Gazeta , o zagueiro de 26 anos inclusive já se despediu dos companheiros de Santos no CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira.

Os valores da transferência, segundo a Gazeta Esportiva, são menores do que os que levaram Lucas Veríssimo, outro zagueiro do Peixe, ao Benfica no final de janeiro. À época, os portugueses desembolsaram 6,5 milhões de euros (R$ 38,9 milhões, na cotação do dia) pela contratação do defensor. Na saída de Luan Peres, o Santos tenta valorizar ao máximo seus 70% dos direitos econômicos.

Na expectativa pela negociação, o zagueiro não viajou para Belo Horizonte com o restante da equipe, onde, neste sábado (3), o Peixe enfrenta o América-MG, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou ao Santos, Luan Peres já fez 90 jogos, sendo 25 deles na atual temporada de 2021. Neste período, o zagueiro não marcou nenhum gol.