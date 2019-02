Santos encaminha acordo por Jorge, ex-Flamengo, diz site

Lateral-esquerdo brasileiro pertence ao Monaco, mas está emprestado ao Porto e tem tido poucas chances de jogar

O Santos está muito próximo de acertar o empréstimo do lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo. O jovem foi vendido ao Monaco em 2017 e foi emprestado ao Porto no meio de 201. Por lá não anda tendo muitas chances, por isso o jornal Record apontou que ele negocia uma volta ao Brasil e está próximo de jogar no Santos, a pedido de Jorge Sampaoli.

A demanda do Peixe por um lateral-esquerdo deve fazer com que o clube faça um esforço para trazer o promissor jovem revelado pela categoria de base do Flamengo. Atualmente, quem ocupa a posição é Orinho, que não vem agradando.

De acordo com o jornal português, Sampaoli ligou para o defensor brasileiro e explicou a necessidade existente. O atleta teria dito que tem interesse em uma volta ao Brasil para poder brigar por vaga na Seleção brasileira.

Com esse possível acerto em vista no horizonte, Jorge foi designado para treinar com o time B do Porto. Ainda não houve nenhuma proposta oficial, mas clubes como Atlético Mineiro, Grêmio e o próprio Flamengo sondaram a situação do jogador de 22 anos.