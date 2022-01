Santos e São Paulo negociam Pablo por empréstimo

Santos e São Paulo negociam a transferência de Pablo por empréstimo. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pela GOAL nos dois rivais. Na visão do Peixe, o acordo só depende de um "ok" do próprio Pablo, que recentemente também foi alvo do Ceará.

A reportagem também apurou que existirá opção de compra no empréstimo. O Santos arcaria com 75% dos salários de Pablo na negociação.

A GOAL adiantou que Pablo não está nos planos do São Paulo para 2022, assim como Vitor Bueno. O Tricolor procura um novo clube para o atacante cujo contrato é válido até 2023.

Além de negociar com Pablo, o Santos define os detalhes finais da contratação de Ricardo Goulart. O clube aguarda a assinatura do contrato de dois anos para anunciar o reforço.