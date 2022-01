Santos aguarda assinatura para anunciar contratação de Ricardo Goulart

O Santos encaminhou a contratação de Ricardo Goulart, livre no mercado da bola. A GOAL apurou que clube e jogador alinham os detalhes finais do acordo para um contrato de dois anos.

Verbalmente as principais condições estão definidas, mas o Santos não dá a transferência como 100% fechada porque ainda não houve assinatura do contrato. No lado do jogador também há cautela nesse sentido.

Além do executivo de futebol Edu Dracena, o departamento de marketing santista também participou das conversas. A ideia é utilizar o jogador como garoto-propaganda em algumas ações e repassar parte da receita a ele.

Mais artigos abaixo

Ricardo Goulart é um nome que agrada muito no departamento de futebol do Santos e seria a contratação de maior destaque até agora para 2022 no elenco do técnico Fábio Carille.

O jogador de 30 anos rescindiu contrato com o Guangzhou Evergrande no fim do ano passado e está livre no mercado da bola desde então. Ele fez 13 jogos, com sete gols e duas assistências na temporada passada. O Fluminense tentou a contratação e depois encerrou as conversas.