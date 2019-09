Santos e Sampaoli: o quanto se pode colocar o Peixe na briga pelo Brasileirão?

Peixe estaciona na terceira colocação e conta com força coletiva para superar a falta de qualidade técnica

A derrota do para o por 3 a 0 na noite deste sábado (21), na Vila Belmiro, fez o final de alerta ser aceso no por alguns motivos: o primeiro deles, foi o primeiro resultado negativo do Alvinegro em seus demoínios após mais de ano. Até então, eram 13 vitórias e cinco empates.

E o revés trouxe apontamentos que não podem ser ignorados. O Santos, que estaciona na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, fez um primeiro tempo superior ao Grêmio, mas novamente voltou a cair de desempenho na segunda etapa, além de falhas defensivas que contribuíram para os golpes fatais dos gaúchos pelos contra-ataques.

Queda de rendimento no meio do jogo

A queda de rendimento no meio da partida causa incômodo na torcida, já que o Santos tem feito praticamente um jogo por semana, pois foi eliminado tanto da Copa do quanto da no primeiro semestre e, portanto, chega descansado para cada confronto.

Falhas defensivas

Os erros defensivos do Santos têm surgido mais principalmente nas últimas rodadas, desde os individuais, como os de Aguilar na derrota para o e empate com o , como os coletivos, a exemplo a má composição defensiva do Peixe nos contra-ataques que geraram os gols do Grêmio

Everson no gol gera dúvidas



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Titular da meta do Santos desde a sétima rodada, Everson não caiu nas graças de boa parte da torcida Alvinegra. Apesar do Peixe ter vencido 8 dos 14 jogos disputados desde então, o goleiro sofreu gols em 9 partidas e teve sua atuação contestada em alguns desses encontros, como por exemplo o gol de cobertura que levou de Gabriel no Maracanã. Muitos santistas pedem o retorno de Vanderlei, que se destacou nas últimas temporadas pelas grandes defesas feitas ao longo dos campeonatos.

Peixe abaixo nos confrontos diretos

Quando enfrentou as equipes postulantes ao título do Brasileirão, o Santos perdeu para , e São Paulo, tendo empatado ainda com o na Vila Belmiro e vencido o .





(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

As mudanças de Sampaoli

Jorge Sampaoli, em determinados momentos do campeonato, optou por colocar o Peixe para atuar com três zagueiros e o time não regiu como esperado, um exemplo foi a goleada sofrida para o Palmeiras no Pacaembu, além das derrotas para São Paulo e . Curiosamente, todas fora de casa.

O que esperar do Santos?

O Santos começou o Campeonato Brasileiro como uma das equipes que lutariam entre as dez primeiras colocadas, mas o estilo Sampaoli surpreendeu e o Peixe encaixou, passando a figurar entre os candidatos ao título. Só que, o que o Alvinegro não possui, é a mesma qualidade técnica, além da força financeira que dos outros rivais.

O feito de Sampaoli, até o momento, é positivo, já que o treinador conseguiu implantar a sua ideia e, pelo menos ao que parece, os jogadores adotaram o estilo do argentino. Mas apenas isso não será o suficiente para o Santos conquistar o Campeonato Brasileiro. Falta mais peças de qualidade que, talvez, a própria força coletiva do Peixe não consiga superar.