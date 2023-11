Santos x Cuiabá: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (6), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Cuiabá enfrentam na noite desta segunda-feira (6), a partir das 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na luta contra o rebaixamento, com 37 pontos, três a menos que o Vasco, equipe que abre o Z-4, o Santos volta a campo após vencer o Flamengo por 2 a 1 na última rodada. Marcos Leonardo, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Do outro lado, o Cuiabá, no meio da tabela, com 40 pontos, vem de derrota para o Vasco por 2 a 0. Raniele, suspenso, e Lucas Mineiro, lesionado, são desfalques certos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Messias, Joaquim e Dodô; João Lucas, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Isidro Pitta (Wellington Silva) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Santos

Lucas Braga, expulso contra o Flamengo, está fora.

Cuiabá

Raniele cumprirá suspensão, enquanto Lucas Mineiro, lesionado, está fora.

Quando é?