Santos x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Cruzeiro entram em campo na tarde desta quarta-feira (12), no CT Rei Pelé, às 15h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, na internet.

Vindo de goleada sofrida em clássico, o Santos acabou caindo do primeiro para o terceiro lugar do grupo B, com 11 pontos. Já o Cruzeiro empatou na rodada passada e caiu para a quinta posição, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Santos: João Victor, Matheus Matias, Weslley, Robert souza, Kevyson, Gustavo, Miguel, Kenay, Bernardo, Deivid Washington e Diego.

Cruzeiro: Ygor, Renatinho, Jhon, Ruan Matheus, Denilson, Arielson, Jhosefer, Gui Meira, Japa, Ítalo e Pedrão.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?