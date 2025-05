Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Clássico Alvinegro movimenta a segunda rodada do Paulistão feminino; descubra onde o jogo será transmitido

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 20h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino de 2025. O jogo será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com transmissão ao vivo do serviço de streaming por assinatura do UOL Play (clique aqui e confira a programação diária).

Com apenas uma derrota no ano até aqui, as Sereias da Vila chegam embaladas para o segundo compromisso no Paulistão, após vencerem o clássico contra o São Paulo por 2 a 1 na última rodada. A equipe é a atual campeã da Copa Paulista Feminina e vice-líder da Série A2 do Brasileirão, mantendo-se invicta nas duas competições que disputa.

As Brabas iniciaram a caminhada em busca de mais um título estadual, após ficarem com o vice-campeonato em 2024, diante do Palmeiras, e estrearam com uma goleada por 4 a 0 sobre o RB Bragantino. O time comandado por Lucas Piccinato ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro e chega ao duelo com uma invencibilidade de sete partidas, mesmo tendo começado o ano com o vice da Supercopa do Brasil, na final contra o São Paulo.

Santos e Corinthians já se enfrentaram 29 vezes no futebol feminino, com 16 vitórias do Timão, seis das Sereias e sete empates. No último Clássico Alvinegro, válido pelo Paulistão 2024, o confronto terminou empatado em 1 a 1, na Fazendinha. O Corinthians defende um tabu de nove jogos sem perder para o Santos — a última vitória santista foi no Brasileirão de 2021, por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Prováveis escalações

Santos: Stefane; Rafa Martins, Ana Alice, Raissa Calheiros, Evellyn Marques e Larissa Vasconcellos; Nath Pitbull, Rafa Andrade e Samara; Laryh e Carol Baiana. Técnico: Caio Couto.

Corinthians: Nicole; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Mariza e Tamires; Vitória Yaya, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Andressa Alves; Jaque Ribeiro e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

Desfalques

Santos

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

A goleira Lelê, a zagueira Thaís Regina, a lateral direita Letícia Santos, as meias Letícia Monteiro e Manu Olivan, e a atacante Duda Mineira são desfalques por lesão.

Quando é?