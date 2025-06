Santos consulta Bustos sobre contratação de Maicon, que se sente isolado no Cruzeiro

Paulistas ainda querem jogador de 33 anos, mas farão consulta ao novo treinador. Zagueiro se sente isolado por diretoria na Toca da Raposa II

O Santos ainda não desistiu da contratação de Maicon, zagueiro de 33 anos que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024. O diretor de futebol Edu Dracena terá uma conversa com o novo técnico do clube, Fabián Bustos, para definir a situação. Em paralelo a isso, o jogador se sente isolado na Toca da Raposa II, conforme apurado pela GOAL.

O defensor foi uma sugestão de Fábio Carille à cúpula santista. Antes de sua demissão, o técnico recomendou a contratação do atleta, que havia fechado a sua ida para o clube mineiro no fim do ano passado.

Mais artigos abaixo

Conheça os top aplicativos de apostas mais seguros e confiáveis

Mesmo depois da saída do treinador, os paulistas mantiveram contato por Maicon e agora aguardam um aval do novo comandante para dar sequência às tratativas. Haverá uma reunião entre comissão técnica de Fabián Bustos e diretoria do Peixe para discutir o caso. O Santos, inicialmente, queria a sua contratação por empréstimo, mas há a possibilidade de chegada em definitivo à Vila Belmiro.

Em meio ao interesse santista, Maicon foi procurado pelo Cruzeiro para discutir uma readequação salarial. Os valores do contrato não são compatíveis com a política financeira adotada pela gestão de Ronaldo Fenômeno — o zagueiro foi contratado ainda pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, antes da transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

As tratativas para readequação da remuneração estão estagnadas, não houve conversas sobre o tema nos últimos dias. Em que pese as negociações não apresentarem um avanço, Maicon segue sem participar dos jogos mais recentes. O técnico Paulo Pezzolano não o utilizou nos últimos quatro compromissos, sendo que o atleta nem sequer esteve na lista de relacionados em três oportunidades. O motivo alegado pelo clube é o impasse nas tratativas sobre o seu salário.

A GOAL apurou que Maicon se sente isolado na Toca da Raposa II. O defensor acredita que falta uma definição sobre o seu futuro de forma mais firme por parte de Ronaldo Fenômeno e seus pares no futebol. O movimento adotado pelo clube é de "esvaziar" as alternativas do jogador até que ele aceite um acordo para reduzir os números do contrato ou para a rescisão do compromisso.

O defensor de 33 anos, que conta com interesse do Santos, fez apenas três partidas pelo Cruzeiro nesta temporada, com uma assistência. Ele esteve em campo por 239 minutos.