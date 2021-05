Santos x Boca Juniors: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), pela quarta rodada do grupo C da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos recebe o Boca Juniors nesta terça-feira (11), às 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo C da Copa Libertadores, visando a segunda vitória consecutiva no torneio. O duelo terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Boca Juniors DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a segunda vitória na Libertadores / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 19h15. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a segunda vitória no grupo C da Copa Libertadores, o Santos recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro almejando os três pontos, após a derrota para os argentinos por 2 a 0, pela segunda rodada do torneio.

O confronto vai marcar a estreia de Fernando Diniz como técnico do Peixe, que observou o elenco por 2 a 0 sobre o São Bento, no último domingo (9).

Já o Boca Juniors, com duas vitórias e uma derrota, busca os três pontos para não deixar o Barcelona de Guayaquil se distanciar.

Primeiro treino sob o comando do Professor Fernando Diniz. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/2TGY52Rg2u — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 10, 2021

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Balieiro e Pirani (Kaio Jorge); Marinho, Braga (Ângelo) e Marcos Leonardo.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra e Sebastián Villa; Carlos Tevez e Franco Soldano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona SC 1 x 0 Boca Juniors Libertadores 5 de maio de 2021 Patronato 1 x 0 Boca Juniors Campeonato Argentino 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Barcelona SC Libertadores 20 de maio de 2021 21h (de Brasília) Boca Juniors x The Strongest Libertadores 26 de maio de 2021 21h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 2 Santos Paulista 6 de maio de 2021 Santos 2 x 0 São Bento Paulista 9 de maio de 2021

Próximas partidas