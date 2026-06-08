Santiago Gimenez provavelmente deixará o AC Milan neste verão. O atacante está no topo da lista de desejos da Lazio, segundo informa a Sky Sports Italia.

Gimenez realmente passou por uma temporada dramática em Milão. Ele sofreu com muitas lesões e disputou apenas dezesseis partidas.

Nesses jogos, ele não conseguiu marcar nenhum gol. No entanto, deu duas assistências. Em Milão, o clube já está aberto a uma venda do mexicano, que irá acompanhar sua seleção na Copa do Mundo.

Gimenez está agora na mira da Lazio. O clube da capital demitiu recentemente Maurizio Sarri e nomeou Gennaro Gattuso como técnico principal.

Segundo a Sky, o interesse da Lazio em Gimenez se deve inteiramente a Gattuso. O técnico italiano está muito convencido das qualidades do atacante de 25 anos.

De acordo com o Transfermarkt, Gimenez ainda vale 18 milhões de euros. Isso é bem menos do que os 30 milhões de euros que o AC Milan pagou ao Feyenoord em janeiro de 2025 por seus serviços.