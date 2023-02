Santa Cruz x Atlético de Alagoinhas ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (14), no Estádio do Arruda; veja como acompanhar na internet

Santa Cruz e Atlético de Alagoinhas se enfrentam na noite desta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e do One Football, no streaming.

Depois de dois empates na Copa do Nordeste, o Santa Cruz busca a primeira vitória no Grupo B, enquanto o Atlético de Alagoinhas vem de duas derrotas e ocupa a lanterna do Grupo A com nenhum ponto conquistado.

Nos Estaduais, o Santa Cruz está na sexta posição do Campeonato Pernambucano com 11 pontos (duas vitórias e cinco empates nos primeiros sete jogos). Já o Atlético de Alagoinhas aparece em sétimo do Baianão 2023 com oito pontos, dois a mais que o Jacobinense, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Santa Cruz: Geaze; Jadson, Alemão, Ítalo Melo e Tharlles; João Erick; Arthur Santos, Felipe Gedoz, Ariel e Lucas Silva; Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Paulinho, Caíque, Gilmar e Lucas Luan; Lucas Alisson, Van e Ramirez; Gustavo Custódio, Mizael e Jarles. Técnico: Zé Carijé.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Atlético de Alagoinhas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?