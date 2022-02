Santa Cruz x Afogados: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Pernambucano 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (3) para Santa Cruz x Afogados, em duelo da primeira rodada do Campeonato Pernambucano, a partir das 20h30 (horário de Brasília). O duelo ocorre após ter sido adiado por problemas nos laudos do Arruda. Com isso, os dois times estrearam pelo Campeonato em jogos da segunda rodada.

O Tricolor estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Caruaru City e empolgou sua torcida com a boa atuação. O Santa está na 4ª colocação do Estadual. Já o Afogados estreou com empate contra o Vera Cruz por 2 a 2. Apesar de não ter sido o resultado esperado para a Coruja do Sertão, o time mostrou poder de reação após empatar o jogo nos acréscimos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para este confronto, o Santa Cruz não poderá contar com três jogadores que foram vetados pelo DM: Marcos Martins, Mateus Anderson e Dudu Mandai. O primeiro já havia ficado de fora da estreia do Tricolor, já Mateus e Dudu se lesionaram no confronto contra o Caruaru City e estão fora da partida contra o Afogados.

Já a Coruja do Sertão não terá nenhum desfalque para o confronto.

Possível escalação do Santa Cruz: Jefferson; Ítalo Melo, Lucão, Alex Alves e Ítalo Silva; Gilberto, Rodrigo Yuri e Tarcísio; Arian, Matheusinho e Walter.

Possível escalação do Afogados: Jonathan; Állefe, Cris, Airton Júnior e Matheus Silva; Iago Silva, Lucas Silva e Breninho; Wellington Nunes, Erivan (Victor Juffo) e Geraldo (Felipe Eduardo).

DESFALQUES

SANTA CRUZ:

MARCOS MARTINS: lesionado

MATEUS ANDERSON: lesionado

DUDU MANDAI: lesionado

AFOGADOS:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santa Cruz e Afogados será transmitido ao vivo pelo Premiere, na tv fechada, nesta quinta-feira (3).