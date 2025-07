Santa Cruz x Treze: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santa Cruz e Treze se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife, pela 14ª rodada da Série D 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Metrópoles no YouTube (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas, o Santa Cruz volta a campo em busca da reabilitação. Já classificada para a segunda fase, a equipe ocupa a terceira posição do Grupo A3, com 24 pontos. Em 13 jogos disputados, soma sete vitórias, três empates e três derrotas, com aproveitamento de 61%.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Treze entra em campo apenas para cumprir tabela. Em sétimo lugar, com 13 pontos, o time acumula quatro vitórias, um empate e oito derrotas, e já não tem mais chances de classificação.

Santa Cruz: Felipe Alves; Toty, Eurico Lima, Matheus Vinicius, Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, Willian Júnior, Geovany; Renato e Thiago Galhardo.

Treze: Igor Rayan; Van, Carlos, Diego Ivo, Matheus; Juninho, Wellington Cézar, Guilherme Lucena; Rodrigo Gaia, Flavinho e Ezequiel.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Treze

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 27 de julho de 2025

domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Pernambuco - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Santa Cruz soma 15 vitórias, contra seis do Treze, além de nove empates. No último encontro válido pela Série D de 2025, o Santa venceu por 1 a 0.

Classificação

Links úteis