Sané surpreende o Al-Hilal com decisão definitiva

O alemão Leroy Sané, ponta do Galatasaray, da Turquia, definiu sua posição em relação às propostas sauditas que recebeu durante a atual janela de transferências de verão, fechando a porta para a possibilidade de uma transferência ao Campeonato Saudita, apesar de seu nome ter sido associado ao Al-Hilal nas últimas semanas.

De acordo com o jornal saudita "Al-Yaum", Sané recebeu propostas de clubes sauditas no período recente, mas não demonstrou vontade de viver uma nova experiência dentro do reino, preferindo continuar no Galatasaray e vestir a camisa da equipe na próxima temporada.

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O Al-Hilal foi um dos principais clubes interessados em contar com os serviços do ponta alemão, já que seu nome foi associado ao clube em mais de uma ocasião, em meio a rumores sobre a possibilidade de o clube saudita entrar em uma negociação de troca com o Galatasaray, que incluiria a transferência do zagueiro do Al-Hilal, Yusuf Akçiçek, para a equipe turca em troca da chegada de Sané a Riade.

Porém, os últimos acontecimentos reduziram consideravelmente as chances de concretização do negócio, diante da insistência do Galatasaray em manter o jogador, além do próprio desejo de Sané de dar continuidade à sua experiência com o campeão do Campeonato Turco e não se transferir ao Campeonato Saudita nesta janela.

Relatos turcos revelaram que Okan Buruk, técnico do Galatasaray, realizou várias reuniões individuais com Sané no período recente para discutir seu futuro, nas quais lhe reforçou a importância de sua permanência na equipe, o que fortaleceu a posição do jogador e o levou a decidir por ficar.

Sané goza de grande confiança da comissão técnica do Galatasaray, que o vê como um dos elementos importantes em seus planos para a nova temporada, especialmente por sua vasta experiência e sua capacidade de fazer a diferença nos grandes jogos, o que fez o clube se apegar ainda mais aos seus serviços.

Sané chegou ao Galatasaray no verão de 2025, vindo do Bayern de Munique, e tem contrato com o clube turco até 30 de junho de 2028, depois de ter vivido, ao longo de sua carreira, passagens de destaque pelo Manchester City e pelo Bayern de Munique, optando, no fim, por permanecer na Turquia em vez de se transferir ao Al-Hilal ou a qualquer outro clube saudita.