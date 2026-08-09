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Sané surpreende o Al-Hilal com decisão definitiva

Mercado da bola
L. Sane
Al Hilal
Campeonato Saudita
Alemanha
Arábia Saudita

O que aconteceu?

O alemão Leroy Sané, ponta do Galatasaray, da Turquia, definiu sua posição em relação às propostas sauditas que recebeu durante a atual janela de transferências de verão, fechando a porta para a possibilidade de uma transferência ao Campeonato Saudita, apesar de seu nome ter sido associado ao Al-Hilal nas últimas semanas.

De acordo com o jornal saudita "Al-Yaum", Sané recebeu propostas de clubes sauditas no período recente, mas não demonstrou vontade de viver uma nova experiência dentro do reino, preferindo continuar no Galatasaray e vestir a camisa da equipe na próxima temporada.

Leia também: Como o mercado saudita interfere no negócio entre Rodri e Barcelona?

O Al-Hilal foi um dos principais clubes interessados em contar com os serviços do ponta alemão, já que seu nome foi associado ao clube em mais de uma ocasião, em meio a rumores sobre a possibilidade de o clube saudita entrar em uma negociação de troca com o Galatasaray, que incluiria a transferência do zagueiro do Al-Hilal, Yusuf Akçiçek, para a equipe turca em troca da chegada de Sané a Riade.

Porém, os últimos acontecimentos reduziram consideravelmente as chances de concretização do negócio, diante da insistência do Galatasaray em manter o jogador, além do próprio desejo de Sané de dar continuidade à sua experiência com o campeão do Campeonato Turco e não se transferir ao Campeonato Saudita nesta janela.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Relatos turcos revelaram que Okan Buruk, técnico do Galatasaray, realizou várias reuniões individuais com Sané no período recente para discutir seu futuro, nas quais lhe reforçou a importância de sua permanência na equipe, o que fortaleceu a posição do jogador e o levou a decidir por ficar.

Sané goza de grande confiança da comissão técnica do Galatasaray, que o vê como um dos elementos importantes em seus planos para a nova temporada, especialmente por sua vasta experiência e sua capacidade de fazer a diferença nos grandes jogos, o que fez o clube se apegar ainda mais aos seus serviços.

Sané chegou ao Galatasaray no verão de 2025, vindo do Bayern de Munique, e tem contrato com o clube turco até 30 de junho de 2028, depois de ter vivido, ao longo de sua carreira, passagens de destaque pelo Manchester City e pelo Bayern de Munique, optando, no fim, por permanecer na Turquia em vez de se transferir ao Al-Hilal ou a qualquer outro clube saudita.

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