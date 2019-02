Sané marcou um golaço, mas pediu desculpas ao Schalke

Mesmo com a difícil vitória conquistada em solo alemão por 3 a 2 sobre o Schalke 04 na última quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Champions League, um dos autores dos gols do Manchester City revelou não estar totalmente feliz.

Leroy Sané, meia revelado nas categorias de base do clube de Gelsenkirchen, não comemorou o segundo gol dos Citizens em respeito à agremiação que defendeu entre 2014 e 2016 como profissional.

Difficult game but with a good ending for us 🔥⚽🔥 Respect to @s04 and their fans, it was overwhelming to be back here 🙏🏾 / Schwieriges Spiel mit einem guten Ende für uns. Respekt an die Schalker und ihre Fans. Es war überwältigend, hier her zurückzukommen #LS19 #inSané @ManCity pic.twitter.com/BtM9rS2JGB