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Sander van der EijkESPN
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Sander van der Eijk suspende definitivamente o jogo da Eredivisie após sabotagem deliberada por parte dos torcedores

NAC Breda x Heerenveen
NAC Breda
Heerenveen
Eredivisie

A partida entre o NAC Breda e o sc Heerenveen foi temporariamente interrompida na tarde de domingo, depois que torcedores do time da casa jogaram fogos de artifício no campo. Aos 62 minutos, o árbitro Sander van der Eijk decidiu interromper a partida, enquanto o NAC vencia por 1 a 0 no Rat Verlegh Stadion. A partida foi retomada em seguida, e o NAC chegou a marcar o segundo gol. No entanto, aos 82 minutos, a situação se repetiu: novos fogos de artifício lançados pelos torcedores do NAC no campo levaram à suspensão definitiva da partida.

O clima em Breda já era extremamente tenso antes mesmo do pontapé inicial. Os torcedores protestavam contra o técnico Carl Hoefkens com faixas nas quais se lia, entre outras coisas, “Hoefkens fora”. O diretor técnico Peter Maas também foi alvo de críticas, enquanto, no início desta temporada, Pierre van Hooijdonk também foi alvo de protestos. Van Hooijdonk deixou o clube definitivamente esta semana.

Já havia rumores em torno da partida de que parte da torcida queria atrapalhar o jogo de propósito, como protesto contra a situação dentro do clube. Esse cenário parecia se tornar realidade quando várias tochas e fogos de artifício caíram no campo. De outras partes do estádio, ouviu-se então um alto “vergonha, vergonha”.

Os jogadores retiraram-se temporariamente para a lateral do campo, enquanto a arbitragem consultava os coordenadores de segurança. A partida já foi retomada, mas, de acordo com as diretrizes da KNVB, um novo incidente resultará na suspensão definitiva do jogo. Existe o receio de que parte da torcida do NAC tenha realmente a intenção de interromper a partida novamente.

Do ponto de vista esportivo, havia muito em jogo para o NAC. A equipe de Hoefkens precisava vencer para manter alguma esperança de permanecer na Eredivisie. No entanto, mesmo com uma vitória, o rebaixamento parecia praticamente inevitável devido aos resultados em outros campos.

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O NAC chegou a abrir o placar no primeiro tempo graças a um gol espetacular do capitão Boy Kemper. O zagueiro chutou com força e mandou a bola com tudo no ângulo. O Heerenveen teve chances de empatar em seguida, mas o goleiro Daniel Bielica manteve sua equipe na frente.

Em seguida, a partida foi interrompida pela primeira vez. Após o reinício, o NAC ampliou a vantagem com um pênalti certeiro de Kemper: 2 a 0. Aos 82 minutos, torcedores do time de Breda sabotaram a partida novamente ao lançarem fogos de artifício. Van der Eijk não viu outra opção a não ser interromper o jogo mais uma vez, desta vez definitivamente.

Devido ao empate do FC Volendam contra o Excelsior (1 a 1), o NAC está agora definitivamente rebaixado, independentemente do resultado da partida contra o Heerenveen.


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