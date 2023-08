San Lorenzo x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo visita o San Lorenzo na noite desta quinta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília), no El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, do streaming, com narração de Rogério Vaughan e comentários de Paulo Calçade, Silas e Renata Ruel ( veja a programação completa aqui ).

Depois do empate sem gols com o Bahia no Brasileirão, o São Paulo volta as atenções para o mata-mata da Sul-Americana. Na primeira fase, o Tricolor terminou na liderança do Grupo D, com 16 pontos, seis a mais que o Tigre, segundo colocado.

James Rodríguez e Lucas Moura, anunciados como novos reforços, só poderão disputar o torneio caso a equipe avance às quartas de final. Porém, o técnico Dorival Júnior poderá contar com Calleri, que se recuperou das dores na coxa direita.

Do outro lado, o San Lorenzo, que terminou na vice-liderança do Grupo H com oito pontos, sete a menos que o líder Fortaleza, conquistou a classificação às oitavas após eliminar o Independiente Medellín por 3 a 0 (agregado) nos playoffs da Sul-Americana. Adam Bareiro, principal nome da equipe até agora, marcou cinco gols em sete jogos e está confirmado no ataque.

A partida de volta está marcada para o próximo dia 10, no Morumbi, em São Paulo. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre LDU x Ñublense nas quartas de final.

Em seis jogos disputados entre as equipes, foram três vitórias para cada lado, com o time da casa sempre vencendo. No último encontro válido pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2015, a equipe argentina venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Batalla; Lujan, Hernandez, Perez; Giay, Elias, Braida; Maroni; Leguizamon, Bareiro, Barrios. Técnico: Rubén Insúa.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri (Juan). Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

San Lorenzo

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Gabriel Neves, com fratura na costela, segue fora.

Quando é?