San José x Inter Miami: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no PayPal Park; veja tudo o que você precisa saber

San José e Inter Miami se enfrentam na noite desta quarta-feira (14), às 23h30 (de Brasília), no Chase Center, em Miami, pela MLS 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Apple TV+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em 4° lugar e com 21 pontos na Conferência Leste, o Inter Miami viu sua campanha invicta terminar no final do último mês, quando acabou derrotado pelo FC Dallas, por 4 a 3, e, logo depois, ainda acabou eliminado da Concacaf Champions Cup, perdendo por 5 a 1 no agregado para o Vancouver Whitecaps. Na última rodada, a equipe ainda sofreu uma goleada nas mãos do Minnesota, incrementando na fase ruim, após o ótimo início de temporada. Javier Mascherano e companhia só pensam, portanto, em voltar aos trilhos das vitórias.

O San Jose, enquanto isso, vem de três vitórias seguidas, uma delas nas oitavas de final da US Cup, e vive talvez seu melhor momento da temporada. O último triunfo veio no último sábado, diante do Colorado, por 2 a 0. A equipe californiana é a 7ª colocada na Oeste, com 16 tentos somados.

Desfalques

San José

Sem desfalques divulgados.

Inter Miami

David Ruiz, Baltasar Rodríguez, Ryan Sailor e Federico Redondo (lesionados).

