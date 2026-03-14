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Genoa CFC v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport

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Sampdoria x Venezia 0 a 0: a ficha do jogo

O Sampdoria, em Marassi, empata com o forte Venezia em uma partida difícil, sob uma chuva torrencial. Um ponto importante para Lombardo em sua estreia no comando

Sampdoria x Venezia (primeiro tempo 0 a 0)


SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzikadunic (1' do segundo tempo Ferrari), Viti; Di Pardo, Esposito, Conti (35' do segundo tempo Ricci), Cicconi; Begic (40' do segundo tempo Pafundi), Cherubini, Brunori (40' do segundo tempo Soleri). Técnico: Lombardo.


VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Hainaut, Schingtienne, Svoboda; Sagrado, Dagasso (18' do segundo tempo Casa), Doumbia, Busio, Franjic; Perez, Adorante (18' do segundo tempo Lauberbach). Técnico: Stroppa

Serie B
Venezia crest
Venezia
VEN
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Calcio Padova
BSP
Serie B
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Carrarese
CAR
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM


Árbitro: Feliciani, da seção de Teramo


Cartões amarelos: 25' do segundo tempo Begic (S), 35' do segundo tempo Conti (S),


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