Sampdoria x Venezia (primeiro tempo 0 a 0)





SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzikadunic (1' do segundo tempo Ferrari), Viti; Di Pardo, Esposito, Conti (35' do segundo tempo Ricci), Cicconi; Begic (40' do segundo tempo Pafundi), Cherubini, Brunori (40' do segundo tempo Soleri). Técnico: Lombardo.





VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Hainaut, Schingtienne, Svoboda; Sagrado, Dagasso (18' do segundo tempo Casa), Doumbia, Busio, Franjic; Perez, Adorante (18' do segundo tempo Lauberbach). Técnico: Stroppa





Árbitro: Feliciani, da seção de Teramo





Cartões amarelos: 25' do segundo tempo Begic (S), 35' do segundo tempo Conti (S),



