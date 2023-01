Sampdoria x Napoli ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 17ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na internet

Sampdoria e Napoli se enfrentam na tarde deste domingo (8), às 14h (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de conhecer a sua primeira derrota na Serie A italiana - perdeu para a Inter de Milão por 1 a 0 na última rodada -, o Napoli busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, a equipe está isolada na liderança com 41 pontos.

Khvicha Kvaratskhelia, que entrou em campo diante da Inter, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, o técnico Luciano Spalletti pode optar pela entrada de Eljif Elmas.

Do outro lado, o Sampdoria abre a zona de rebaixamento, com nove pontos. No primeiro jogo de 2023, a equipe venceu o Sassuolo por 2 a 1 depois de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Italiano.

Em 122 jogos disputados entre as equipes, o Napoli soma 49 vitórias, contra 34 do Sampdoria, além de 39 empates. No último encontro, válido pela Serie A italiana 2021/22, o Napoli venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sampdoria: Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Bereszynski, Rincon, Villar, Verre, Augello; Lammers, Gabbiadini.

Escalação do provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Sampdoria

Fabio Quagliarella, Andrea Conti e Ignacio Pussetto, lesionados, estão fora.

Quando é?