Sampdoria, Lombardo: “Levamos uma surra, quem quiser desistir que levante a mão”

A derrota sofrida ontem à noite em Carrara deixou, obviamente, bastante abalados tanto os torcedores da Sampdoria quanto o técnico Attilio Lombardo. Já após apenas quinze minutos, percebia-se que o técnico não estava satisfeito com a atitude da equipe, tanto que colocou alguns jogadores para aquecer ainda no primeiro tempo: “Mandei o Pierini e o Giordano saírem do banco para aquecer aos 15 minutos, para dar um sinal, mas, no geral, foi a primeira meia hora que me colocou em dificuldade e me fez pensar em algo diferente.”





Popeye analisa assim a partida: “Somos bons durante a semana, mas quando os adversários aparecem, isso diminui. Os gols sofridos são absurdos. Depois, lamento pela chance que Pafundi teve, porque poderia ter nos levado ao empate. E lamento que Esposito tenha nos deixado com 10. Mas acho que foi um erro do árbitro. A partir daí, eles relaxaram e criaram jogadas em campo aberto”.

Sobre a escolha de escalar Soleri desde o início, Lombardo argumenta assim ao Il Secolo XIX: “Conhecendo as qualidades deles na defesa, ele poderia nos fazer avançar, e Begic e Cherubini, assim que ele segurasse a bola, poderiam criar jogadas. Além disso, pensei em ter mais presença nas jogadas de bola parada.”





Para encerrar, Lombardo lança uma mensagem clara à equipe: “Quem estava aqui sabe que o clima é difícil. Parabéns aos adversários, mas não posso elogiá-los aos rapazes; a dedicação não basta. Se alguém quiser levantar a mão, que o faça agora: não há tempo a perder. Os outros não esperam e não acredito em presentes vindos de cima. Os jogadores precisam assumir a responsabilidade; quando não atingimos os objetivos na partida, eu errei em primeiro lugar e eles em segundo. Encarei esse desafio como uma final, precisamos ter a humildade de sempre tentar. Levamos uma surra”, conclui.







