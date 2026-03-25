Sampdoria: Lombardo continua como técnico. Cioffi nunca foi uma opção

Tudo como previsto e amplamente previsível: Attilio Lombardo, após a vitória da Sampdoria sobre o Avellino, continua como técnico dos blucerchiati. Nenhuma recusa por parte do técnico, que demonstrou com fatos que nunca teve problemas em assumir responsabilidades, e nenhuma recusa tampouco por parte da diretoria, nem mesmo do exterior, apesar dos rumores espalhados por alguns nos últimos dias.





A posição de Lombardo havia sido objeto de avaliações por parte de Mancini antes do confronto com os irpinos: uma derrota ou um empate provavelmente teriam levado a uma mudança, enquanto a vitória e a forma como ela foi conquistada fizeram com que o diretor esportivo optasse pela confirmação do técnico. Houve algumas reflexões adicionais por parte da “metade estrangeira” da Sampdoria, começando por Fredberg e chegando até Walker, representante de Tey. Mas, no final, prevaleceu o bom senso.





Nas últimas horas, também vazou o boato de um interesse da diretoria ligada a Tey por Gabriele Cioffi, ex-técnico da Udinese afastado há um ano. Na verdade, a pista de Cioffi parece nunca ter sido particularmente concreta; pelo contrário, os rumores podem ter sido espalhados “artificialmente”, em um momento bastante delicado. É difícil imaginar que Fredberg, Walker e Tey, devido à sua visão de mercado e convicções, possam optar por um perfil desse tipo.