Sampaoli sobre redução de salário: "os privilegiados devem ajudar quem precisa"

O clube anunciou redução de 25% nos salários para conter crise causada pela pandemia de Covid-19

Com a pandemia de coronavírus Covid-19 no mundo, os times de futebol estão buscando medidas para reduzir uma crise financeira, causadas pela drástica diminuição de renda, uma vez que o futebol está parado. Uma dessas medidas pode ser a redução de salários dos funcionários - inclusive jogadores e comissão técnica.

Sem renda de jogos, patrocínios sendo cancelados e as contas que não param, os clubes de futebol temem dificuldades financeiras e problemas com contas, para isso, o corte nas despesas estão sendo estudados, inclusive nas questões salariais. Um dos clubes que adotou os cortes foi o .

Mais artigos abaixo

Resolve a Presidência Executiva, sob o crivo da Presidência do Conselho Deliberativo, aplicar uma redução de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário de seus funcionários, incluindo Diretoria, Atletas e Comissão Técnica, pelo período em que perdurarem os efeitos da Pandemia. — Atlético (de🏠) (@Atletico) March 30, 2020

Enquanto o recém contratado Guilherme Arana criticou a redução de 25% nos salários, o técnico Jorge Sampaoli, em fala publicada nas redes sociais do Galo, se mostrou a favor da medida: "Decidimos diminuir nosso salário… Isso vai além de ser solidário ou não: existe uma situação no planeta que se reflete na situação do clube e, como sou privilegiado, posso contribuir para tentar superá-la da melhor maneira...", disse o argentino.

Mais times

Na fala, Sampaoli ressaltou ainda que todos que puderem devem ajudar aqueles que precisam e que este é um momento de colaborar, para que possamos enfrentar a pandemia "transformados para melhor".

As medidas adotadas pelo Atlético-MG foram publicadas neste domingo (29) e preveem ajustes transitórios, enquanto for necessário. A decisão foi pela redução salarial sobre o salário de seus funcionários, incluindo Diretoria, Atletas e Comissão Técnica, com exceção daqueles que recebem até R$ 5 mil mensais.