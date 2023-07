Sampaoli foca em melhorar a saída de bola do Flamengo

Volante Allan foi escolhido a dedo para ajudar a transformar o setor

Desde que chegou ao Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli vem fazendo ajustes dentro de campo e buscando moldar a equipe à sua maneira. Depois de evoluir fisicamente, o treinador tem dado atenção especial para a saída de bola do time. Uma fonte da GOAL revelou que o técnico está “obcecado” em fazer com que o rubro-negro cresça neste quesito.

Foi por este motivo, inclusive, que Matheus Cunha ganhou mais espaço. A comissão técnica entendeu que o jovem goleiro estava mais seguro com os pés do que o companheiro Santos, que passou por alguns momentos complicados falhando em jogos importantes nesta temporada.

Foi também de olho na saída de bola, que Sampaoli insistiu na contratação de Allan, antes no Atlético-MG. O jogador foi escolhido a dedo pelo técnico justamente por encaixar perfeitamente no modelo de jogo. A negociação não foi fácil, mas o treinador foi peça importante para que o clube rubro-negro não desistisse de trazer o volante.

Sampaoli entende que Allan oferece uma saída de bola mais qualificada, com grande capacidade de fugir da pressão do adversário, seja no passe curto, seja no passe longo, o jogador entrega muita confiança numa zona perigosa do campo.

Nesta mesma linha, Sampaoli gostaria que a diretoria rubro-negra contratasse pelo menos mais um zagueiro que tenha qualidade com a bola nos pés. O tema, no entanto, deve ficar para o final da janela de transferências, isso porque a prioridade do Flamengo está em investimentos para o meio-campo.