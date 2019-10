Sampaoli é cotado para ser técnico do Lyon e deixar o Santos; Juninho pode ajudar

Jornal francês afirma que o clube tem interesse no treinador argentino

Nomes não faltam no mercado para o definir quem será o novo treinador após a saída de Sylvinho. Demitido após o revés no derby contra o no domingo, o brasileiro permaneceu apenas quatro meses à frente do OL. Entre as opções, uma pode mexer diretamente nos rumos do Campeonato Brasileiro.

Jorge Sampaoli, treinador do , entrou na mira do clube francês após uma conversa com o diretor do clube, Juninho Pernambucano. Sampaoli, segundo o jornal L’Equipe, estaria aberto a voltar para a Europa, após breve período dirigindo o .

O argentino vem fazendo um trabalho de destaque no . Com um elenco limitado, o Santos ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, brigando pelo título que o alvinegro não conquista desde 2004, e pode até assumir a vice-liderança caso vença o Palmeiras, nesta quarta-feira. O contrato do treinador no Santos vai até o fim de 2020.

Laurent Blanc, Arsene Wenger, Thiago Motta, Remi Garde e Claudio Ranieri são outros nomes que estariam no radar de Juninho e do Lyon. O atual treinador do , Sergio Conceição, também teria sido procurado pela equipe francesa. Mas, segundo o Record, ele não gostaria de deixar a equipe da capital portuguesa antes do final desta temporada.