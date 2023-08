Sampaoli deve indicar novo preparador físico ao Flamengo após saída de Pablo Fernandez

Técnico ficou de avaliar nomes, mas lacuna deixada é considerada grande

Depois de saída de Pablo Fernández, que agrediu o atacante Pedro com um soco no rosto após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), o treinador e a diretoria rubro-negra precisarão preencher a lacuna, que é considerada grande, deixada pelo preparador físico.

Arthur Peixoto, da comissão técnica permanente do clube, foi deslocado para o dia a dia. Nos últimos meses, ele estava mais focado na transição dos atletas e não nos trabalhos de campo com o elenco. A ideia da diretoria, no entanto, é que Sampaoli indique um novo profissional.

Pablo Fernández teve papel importante na evolução física do elenco. Após a chegada de Sampaoli, a comissão técnica detectou que os jogadores estavam abaixo fisicamente daquilo que eles acreditavam ser o ideal para impor a sua filosofia de jogo. A situação, inclusive, causou desconforto com Mário Monteiro, que liderava a preparação física durante a passagem de Vitor Pereira. Além disso, Pablo era o responsável por manter uma relação mais direta entre a comissão técnica e os jogadores, ele, inclusive, comandava treinos no Ninho do Urubu. No dia a dia, Sampaoli tem comportamento mais introspectivo, mais frio e de pouca conversa.

Mais artigos abaixo

Pablo era considerada uma figura dura e bem rígida no dia a dia por boa parte dos jogadores. A agressão a Pedro surpreendeu a todos no vestiário e o elenco deixou claro que não trabalharia mais com o preparador físico após o episódio. Marcos Fernandez, filho de Pablo, segue trabalhando no Flamengo e fará dupla, pelo menos de forma provisória, com Arthur Peixoto.