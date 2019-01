Sampaoli cobra diretoria do Santos por reforços

Equipe trouxe apenas um jogador até o momento e não cumpre promessa feita ao treinador

Na coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 contra o Corinthians no último domingo (13), o técnico Jorge Sampaoli demonstrou insatisfação sobre a falta de reforços na equipe do Santos e cobrou a diretoria.

"Sobre a insatisfação (pela demora nas contratações), quando eu vim, vim para uma equipe com muita história. Temos que estar à altura dessa história, Neymar, Pelé. Expressamos nosso desejo de manter esse alto nível e pedimos ao presidente para que nos ajude nisso. No curto prazo, esperamos que ele possa cumprir esse compromisso, até para que o Santos tenha a chance de competir com outros times já formados. Queremos um time competitivo para fazer jus à história. Tomara que o Santos tenha o que merece em breve", disparou Sampaoli.

O Alvinegro Praiano confirmou a chegada de Yeferson Soteldo, meia vindo da Universidad do Chile. Além disso, especula-se o interesse dos santistas em Martín Campaña, goleiro do Independiente, da Argentina. A imprensa argentina chegou a dizer que o comandante da equipe se reuniria com a diretoria do Peixe para dar um ultimato em relação ao projeto oferecido.

Tudo igual! O Peixe empata com o Corinthians no primeiro desafio da temporada 2019! #ClássicoAlvinegro #PazNosEstádios pic.twitter.com/hWYO9yLdnv — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 13, 2019

Ainda no assunto, Jorge confirma que mantém contato constante com a cúpula da agremiação para manter o planejamento alinhado.

"Se não posso estabelecer o que sinto, tenho que expressar o que realmente vejo. Todas as conversas com presidente e direção são para isso, exigindo a todos que estamos num clube grande e há que respeitar", concluiu o comandante.

O Santos estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária no próximo sábado (19), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro.