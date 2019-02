Sampaoli aprova estreias de Cueva e Éverson no Santos

A equipe da Vila Belmiro bateu o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (09), pelo Campeonato Paulista

O Santos bateu o Mirassol por 1 a 0, neste sábado (09), em jogo disputado no Pacaembu pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Atuando com um time alternativo, já que Sampaoli preferiu poupar alguns de seus principais nomes visando a estreia na Copa Sul-Americana, a vitória foi garantida apenas nos acréscimos com gol de Jean Mota.

As grandes novidades, entretanto, foram as estreias do meia Christian Cueva e do goleiro Everson. Em sua entrevista coletiva, o técnico Jorge Sampaoli aprovou a estreia do peruano, principal contratação do Peixe para 2019.

“Chegou com um treinamento, pedimos para jogar porque precisávamos rodar alguns jogadores. Contribuiu com uma sequências de passes no campo rival, era algo que nos estava faltando. Seguramente, com o conhecimento do grupo vai nos dar muito", afirmou.

Jogo truncado, adversário trancado na defesa, goleirão salvando todas. Mas sabe como é que é, né? #SantistaNãoDesisteNunca!



Santos 1x0 Mirassol

Jean Mota pic.twitter.com/H5aGNzx4cE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 9 de fevereiro de 2019

A respeito do goleiro Éverson, em um primeiro momento o treinador argentino afirmou que pretende utilizá-lo apenas quando não der para Vanderlei, titular e ídolo da torcida: “A ideia é que com tantos torneios dar a possibilidade para que um goleiro jogue, algum deles de maneira regular. Vamos ver isso com todos. A ideia é que Vanderlei tenha algum descanso também. Se surgir algum problema Éverson está preparado", completou antes de elogiar a exibição de sua equipe.

"O rival se defende com muita gente e estava vivo na partida. Não pudemos finalizar as situações que criamos. Valorizo muito a busca incessante pela busca ao gol do Mirassol. Estão encontrando muita proximidade com a ideia, é o que pensamos para o futuro. Ver uma equipe do Santos que com quais jogadores jogar sempre pense em ser protagonista das partidas”.

Com o resultado, o Santos chegou a 15 pontos e lidera de forma isolada o Grupo A; com apenas 5, o Mirassol é o lanterna da chave C. O próximo desafio da equipe de Sampaoli será às 19h15 desta terça-feira (12), contra o River Plate do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Você poderá assistir ao duelo AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN e aqui na Goal Brasil.