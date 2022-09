Sampaoli aguarda ofertas do Brasil, mas exige projeto em clube que busque títulos

Treinador quer seguir no país em que trabalhou por Santos e Atlético-MG, mas exige estrutura, bom elenco e poder de investimento no mercado

Jorge Sampaoli aguarda uma oferta convincente do futebol brasileiro para voltar a trabalhar, conforme apurado pela GOAL.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha por causa da falta de investimento, em junho passado, o técnico argentino é criterioso ao escolher um novo clube. Ele pretende seguir no Brasil, onde tem residência fixa, mas só está disposto a trabalhar em um projeto estruturado.

Sampaoli gostaria de assumir clubes como Flamengo e Palmeiras, que têm estrutura, bons elencos e poder de investimento no mercado da bola. Ele não deseja repertir o que aconteceu quando esteve à frente de Santos e Atlético-MG. Nas duas ocasiões, se irritou por não ter solicitações de reforços atendidas pelas diretorias. Em que pese o incômodo, gastou mais de R$ 100 milhões em contratações na Vila Belmiro e superou os R$ 200 milhões gastos em atletas na Cidade do Galo.

O argentino é muito exigente ao avaliar as opções para o futuro no mercado da bola. A sua comissão técnica já recebeu convites do futebol sul-americano, incluindo o brasileiro, mas descartou todas as procuras. O técnico não está disposto a encarar um desafio sem perspectivas de títulos novamente — ele busca conquistas relevantes para acrescentar ao seu currículo.

A volta à Europa não está totalmente descartada por Sampaoli. Entretanto, também não pretende trabalhar em clubes como os que atuou no continente. Ele foi comandante do Sevilla em 2016/17 e esteve à frente do Olympique de Marselha em 2021/22. O retorno ao local só aconteceria em caso de trabalhar em um gigante, também com possibilidades de faturar um título relevante.