Sampaio Corrêa x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (30), pela 32ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

O Grêmio visita o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 32ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Buscando se manter na vice-liderança da Série B, o Grêmio, com 53 pontos, entrará em campo com mudanças no time titular. Geromel e Diego Souza podem ser poupados, enquanto Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva, suspensos, são desfalques certos.

"Eu descanso boa parte do time, na volta estão zerados e pelo menos meio time vai estar descansado. Não que esse jogo contra o Sampaio não seja importante, lógico que é, mas pensando na frente, daqui a pouco vem um resultado negativo e perco quatro, cinco jogadores. Foi com esse pensamento que resolvi zerar os cartões", afirmou Renato Gaúcho.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, aparece no meio da tabela com 42 pontos.

"Nosso objetivo sempre foi os 45 pontos. Veja que não é fácil, pois faltam apenas sete rodadas e ainda não conseguimos. Mas estamos bem próximos e espero que seja diante do Grêmio. E aí, depois de conseguir o primeiro objetivo, sonhar, beliscar o acesso", disse Ferreira.

Mateusinho, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Náutico por 3 a 1, retorna, assim como Ferreira e Pimentinha, que foram poupados na última rodada.

Escalações:

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã (Geromel), Kannemann e Nicolas; Thiago Santos, Bitello e Lucas Silva (Villasanti); Guilherme, Biel e Elkeson.

Escalação do provável SAMPAIO CORRÊA: Luiz Daniel; Mateusinho, Alan Godói, Paulo Sérgio e Pará; André Luiz, Ferreira e Pimentinha; Léo Tocantins, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Desfalques

Grêmio

Edilson, Diogo Barbosa, Bruno Alves e Lucas Leiva, suspensos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como Ferreira, com lesão muscular na coxa esquerda.

Sampaio Corrêa

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Castelão – São Luis, MA

• Arbitragem: RAFAEL TRACI (árbitro), KLEBER LUCIO e HENRIQUE NEU (assistentes), RANILTON OLIVEIRA (quarto árbitro) e IGOR JUNIO BENEVENUTO (AVAR)