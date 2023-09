Sampaio Corrêa x Vila Nova: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (19), no Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sampaio Corrêa recebe o Vila Nova na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de oito empates consecutivos, o Sampaio Corrêa venceu a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada e segue na luta contra o rebaixamento. No momento, aparece na 15ª posição, com 31 pontos conquistados, quatro a mais que a Chape, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Vila Nova segue na briga pelo acesso. Em sexto lugar, com 46 pontos, a equipe vem de vitória sobre o Ituano por 2 a 1 e empate com a Ponte Preta por 1 a 1 nos últimos dois jogos. Até aqui, soma 13 vitórias, sete empates e oito derrotas. Um aproveitamento de 54% na Série B.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Ícaro, Rafael Jansen e Pará; Mikael, Neto Paraíba e Robinho; Pimentinha, Vitinho e Ytalo. Técnico: Fernando Marchiori.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Marquinhos Santos.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?