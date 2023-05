Sampaio Corrêa x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Ponte Preta se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o ABC por 1 a 0 na última rodada da Série B, o Sampaio Corrêa busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. No momento, está no meio da tabela com oito pontos. Foram duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Do outro lado, a Ponte Preta, sem vencer há três rodadas (dois empates e uma derrota), luta contra o rebaixamento. Atualmente, soma seis pontos e abre o Z-4.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em 13 jogos disputados, foram três vitórias para cada lado, além de sete empates. No último confronto, válido pela Série B de 2022, o Sampaio venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Luiz Otávio, Marcinho, Neto Paraíba e Patrick Carvalho; Vinícius Alves e Bill. Técnico: Márcio Fernandes.

Ponte Preta: Caíque França, Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Léo Naldi, Felipinho, Matheus Jesus e Cássio Gabriel (Dudu); Pablo Dyego.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Pará, Alyson, Léo Silva, Fábio Aguiar e Ytalo e Pimentinha seguem no departamento médico.

Ponte Preta

Artur e Jeh, suspensos, e Elvis, por questões físicas, são desfalques certos.

Quando é?