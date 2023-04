Sampaio Corrêa x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV

Em confronto inédito, Sampaio Corrêa e Mirassol se enfrentam na tarde deste sábado (29), na Arena Castelão, em São Luis, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

Atual campeão da Série C, o Mirassol busca a recuperação na Série B. Após estrear com vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, o Leão acabou derrotado pelo Avaí pelo mesmo placar na última rodada. O técnico Ricardo Catalá destacou a preocupação com o gramado do Castelão.

"Nós vamos agora para mais um jogo difícil, um campo duro, pesado por natureza. Uma época de muita chuva, com previsão de chuva para a semana toda. Prevejo um jogo de duelo, de choque, de confronto, mas é algo em que nós já mostramos ser competentes", afirmou o treinador.

Já o Sampaio Corrêa está em busca de sua primeira vitória na Série B. No primeiro jogo, empatou em 3 a 3 com o Atlético-GO, e na sequência foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-SP.

"A expectativa é a melhor possível de fazer um bom jogo e conseguir essa vitória, que dará mais confiança ao grupo para brigar na parte de cima da tabela", afirmou o meia Neto Paraíba.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Léo Silva, Joécio e Alyson; Jhonny Douglas, Neto Paraíba e Marcinho; Pimentinha, Ytalo e Matheus Martins. Técnico: Evaristo Piza.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio e Manoel; Leandro Vilela, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel e Negueba; Kauan. Técnico: Ricardo Catalá.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Não há desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?