Sampaio Corrêa x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (1), no Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sampaio Corrêa recebe o Botafogo-SP na noite desta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates, o Sampaio Corrêa entra em campo pressionado buscando se afastar da zona de rebaixamento. No momento, aparece em 15º lugar, com 21 pontos, três a menos que a Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes terá o retorno de Pimentinha, poupado no empate com o Atlético-GO por 2 a 2 na última rodada, mas Emerson Carioca, expulso, está fora.

Do outro lado, o Botafogo-SP está em nono lugar, com 30 pontos. A equipe vem de uma derrota para o Juventude por 2 a 0, após conquistar duas vitórias seguidas: 1 a 0 contra o Criciúma e 2 a 1 contra o Londrina. Na próxima partida, o Pantera enfrentará o CRB, em Maceió.

"São dois jogos, cada um com uma característica diferente, mas extremamente complicados. O Sampaio, eu já trabalhei lá, São Luís é sempre muito difícil, pela característica do campo, pelo clima, pela logística. Viajamos para antecipar a logística", afirmou o técnico Marcelo Chamusca.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Botafogo-SP soma cinco vitórias, contra duas do Sampaio Corrêa. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, a equipe de Ribeirão Preto venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Alyson; Mikael, Ferreira, Maurício; Pimentinha, Ytalo e Robinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tarik, Guilherme Madruga e Luiz Henrique; Lucas Cardoso, Osman e Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Emerson Carioca, expulso contra o Atlético-GO, cumprirá suspensão, enquanto Vinícius Alves, lesionado, está fora.

Botafogo-SP

Juanpa Martínez, Ericson, Luís Felipe e João Veras não viajaram com a delegação.

Quando é?